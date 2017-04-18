Контрразведка Польши заявила о наличии «сверхсекретной» информации по делу Ту-154

Председатель Службы военной контрразведки Польши Петр Бончек заявил, что по делу крушения Ту-154 под Смоленском в прокуратуру направлены новые сверхсекретные заявления, которые касаются в том числе возможного углубления сотрудничества прежнего руководства спецслужбы с ФСБ России . «Заявление является сверхсекретным, касается организации визита в Смоленск, а также содержит информацию о контактах и сотрудничестве Службы военной контрразведки с Федеральной службой безопасности», - передает слова Бончека «Польское радио».

Он добавил, что в среду состоится слушание по этому делу экс-премьера Польши Дональда Туска.

Бончек также заявил, что после 10 апреля 2010 года (день катастрофы Ту-154) контакты Службы контрразведки с ФСБ «превратились в сотрудничество, напоминающее союз».

Напомним, в Польше год назад создана новая польская комиссия по расследованию авиакатастрофы, хотя ранее и польские, и российские следователи пришли к одинаковым выводам. Нынешние польские власти продолжают спекулировать на трагедии.