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Премьер Эстонии заявил, что размещение батальона НАТО ускорит экономический рост в стране
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что размещение многонационального батальона НАТО в Эстонии ускорит экономический рост и увеличит число рабочих мест в стране.
Об этом премьер заявил на церемонии начала службы международного батальона НАТО.
«Присутствие союзников ещё сильнее укрепит безопасность, что создаст в Эстонии предпосылки для притока инвестиций, оживления экономики, увеличения числа рабочих мест и роста зарплат, улучшения инфраструктуры, повышения жизненного уровня», — цитирует ТАСС Ратаса.
Как отмечает Министерство обороны Великобритании, страна направила в Эстонию 300 единиц боевой техники, среди которых танки Challenger 2, БМП, САУ AS-90 и бронированные боевые машины Terrier, Trojan и Titan.
Ранее сообщалось, что международный батальон НАТО приступил к несению службы в Эстонии.
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