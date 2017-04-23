Предвыборный опрос показал шансы Ле Пен и Фийона выйти во второй тур

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-премьер Франсуа Фийон выйдут во второй тур президентских выборов во Франции, следует из результатов социологического опроса, опубликованного бельгийским изданием Libre.Be в преддверии первого тура выборов.

По данным опроса, Ле Пен наберет 26% голосов избирателей. С отрывом от нее придет экс-премьер с результатом в 22% голосов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон станет третьим, заручившись поддержкой 21% избирателей.

Издание не называет названия организации, проводившей исследование.

"Мы можем показать вам последние результаты опроса, выполненного по запросу штаба одного из кандидатов в крупном институте опроса общественного мнения", — говорится в публикации.

Утром в воскресенье во Франции откроются около 67 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей.

Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.