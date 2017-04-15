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Особняк по цене биг-мака: британец разыгрывает дом в лотерею

«Особняк по цене биг-мака»: британец разыгрывает дом в лотерею
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Житель Великобритании устроил необычную лотерею. Купив билет всего за два фунта участник может стать обладателей шикарного дома с графстве Ланкашир.
Изначально коттедж продавался за 845 тысяч фунтов, однако, когда покупателя найти так и не удалось, британец решил провести розыгрыш. Всего будет продано полмиллиона лотерейных билетов. Розыгрыш запланирован на начало августа.
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