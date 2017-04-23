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Появились первые данные экзитполов по результатам выборов во Франции

Появились первые данные экзитполов по результатам выборов во Франции
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Бельгийский телеканал RTBF представил первые данные экзитполов по результатам выборов президента Франции. Согласно их данным, во второй тур выходят бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Макрон, кандидат от движения «Вперед», набирает 24 процента голосов. Ле Пен — 22 процента.
Третье место достается представляющему движение «Неподчинившаяся Франция» леворадикалу Жан-Люку Меланшону — 18 процентов.
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