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Появились первые данные экзитполов по результатам выборов во Франции
Бельгийский телеканал RTBF представил первые данные экзитполов по результатам выборов президента Франции. Согласно их данным, во второй тур выходят бывший министр экономики Эмманюэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.
Макрон, кандидат от движения «Вперед», набирает 24 процента голосов. Ле Пен — 22 процента.
Третье место достается представляющему движение «Неподчинившаяся Франция» леворадикалу Жан-Люку Меланшону — 18 процентов.
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