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Здание посольства РФ в Париже оцепили
Фото: Twitter
Взрыв произошел у посольства РФ в Париже. Здание оцепили. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Об этом сообщается в блоге французских и международных новостей в Twitter.
Информации о пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
🔴🇫🇷#FLASH : Une bonbonne de #gaz découverte près de l'ambassade de #Russie à #Paris. Le secteur bouclé par la #police (📸@ClementLanot). pic.twitter.com/m8v9RNSOC5— 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) 13 апреля 2017 г.
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