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ТК «Звезда»

Здание посольства РФ в Париже оцепили

В Париже оцепили здание посольства РФ
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Взрыв произошел у посольства РФ в Париже. Здание оцепили. По предварительным данным, взорвался газовый баллон. Об этом сообщается в блоге французских и международных новостей в Twitter.
Информации о пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
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