«Пудель Вашингтона»: Бориса Джонсона назвали марионеткой Трампа

Последний через газету The Daily Express раскритиковал министра за то, что тот отказался ехать в Москву после ракетного удара США по сирийской авиабазе и жесткой реакции на этот акт агрессии из России.

Британское правительство слепо повинуется каждому приказу со стороны администрации Белого дома. Джонсон доказал, что он является вашингтонским пудель, потому что его рабочий график составляют за океаном. Это позор, когда Дональд Трамп держит тебя за шута, цитирует RT Фэррона.

Джонсон не замедлил ответить, что предпочитает не язвить и скоморошничать, а совместно с США вырабатывает план помощи сирийским гражданам и восстановления мира в их стране.

Ранее МИД России выступил с заявлением, где ставится под сомнение целесообразность диалога с Джонсоном по большинству актуальных проблем.