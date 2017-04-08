Польша раскритиковала Россию за размещение в Катыни информации о погибших красноармейцах

Министерство иностранных дел (МИД) Польши выразил «глубокую озабоченность и разочарование» из-за установки в создаваемом музейном комплексе в Катыни табличек с информацией о бойцах Рабоче-крестьянской красной армии (РККА), погибших в польском плену после проигранной в 1919-1921 годах Советской России войны с Польшей. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Польши.

«Министерство иностранных дел с глубокой озабоченностью и разочарованием отметило, что российская сторона разместила таблички на польском военном кладбище в Катыни, представив ложные сведения о большевиках, попавших в плен во время войны 1919-1921 годов, и погибших в польском плену», — заявило польское внешнеполитическое ведомство.

«Размещенная на памятных дощечках информация, в частности, данные о числе погибших военнопленных, в несколько раз превышает фактические цифры, подтвержденные польскими и российскими историками. Кроме того, большинство заключенных погибло из-за условий в лагере, вызванных драматическим экономическим положением польских земель после долгой борьбы за независимость. Эти условия одинаково затрагивали российских солдат и польских граждан», — сообщает МИД Польши.

В ведомстве указали, что «действия российской стороны» проходят накануне запланированных торжеств по случаю трагических событий — «77-й годовщины Катынского преступления и 7-й годовщины Смоленской катастрофы». В МИД Польши напомнили, что в Варшаве «неоднократно слышали заверения высокопоставленных должностных лиц» в готовности к диалогу и сотрудничеству для конструктивного решения сложных вопросов в отношениях между Россией и Польшей. «Польша готова к открытой и конструктивной дискуссии, чтобы избежать споров об истории наших стран и разрешить существующие», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве республики.