Британия готовит троянского коня у границ с РФ - эксперт

Великобритания, которая выходит из состава ЕС , намерена оставить ряд стран внутри Союза в орбите своего влияния, именно с этим связана активность НАТО в Прибалтике и Польша. Такое мнение в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» высказал ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков . Но пояснил, что усиление батальонов альянса в прибалтийский странах отвечает интересам Великобритании.

«Активность НАТО в Прибалтике во многом связана с тем, что Британии, которая сейчас выходит из Евросоюза, нужно все равно иметь какого-то своего троянского коня внутри ЕС. А кто может на такую роль претендовать? Ну те же самые страны Прибалтики и Польша», - отметил эксперт.

Летом прошлого года альянс решил увеличить свои военные группировки у западной российской границы. Было принято решение разместить в Польше и Прибалтике многонациональные батальоны.