Польша попросила у Испании помощь в расследовании смоленской авиакатастрофы

Лаборатория криминальной полиции Испании исследует обломки самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского на наличие остатков взрывчатых веществ, говорится в сообщении генеральной прокуратуры Польши.

Генпрокуратура информирует, что "криминалистическая лаборатория полиции Испании в Мадриде (Comisaría General de Policía Científica, Madrid) является еще одной иностранной организацией, в которую прокуроры, ведущие расследование, связанное с авиакатастрофой под Смоленском, обратились с просьбой о проведении криминалистических исследований".

Предложенная полицией Испании помощь имеет "обычный характер научной поддержки следственных действий и со стороны аналитической будет заключаться в выполнении исследований проб, взятых в ходе осмотра обломков самолета Ту-154М №101 на наличие остатков взрывчатых веществ", говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.