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Сердце выстояло: Антонио Бандерас оправился от приступа
Фото: Globallookpress
Испанский актер Антонио Бандерас заявил, что оправился от сердечного приступа, который произошел с ним в январе текущего года, передает "Газета.ru". По словам актера, которые приводит издание, приступ не был "столь драматичным", как его описывали некоторые СМИ.
56-летний Бандерас рассказал, что перенес сердечный приступ 26 января, после чего прошел процедуру стентирования.
Ранее Бандерас опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем.
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