СМИ: министр финансов Германии получил посылку-бомбу из Греции

Пакет со взрывчаткой министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле был отправлен из Греции от имени заместителя председателя оппозиционной партии "Новая демократия" Адониса Георгиадиса, сам политик уже опроверг причастность к ЧП, сообщает издание "Прото тема".

Посылка-бомба поступила в минфин Германии в среду. Полиция осмотрела пакет, установила, что это взрывное устройство, эвакуировала людей из офиса и вывезла пакет в безопасное место. По сообщениям СМИ, взрыв мог причинить серьезные травмы.

На пакете стоял штамп греческой почты, а отправителем был указан адрес офиса Адониса Георгиадиса в Афинах. Он подтвердил эту информацию.

"К сожалению, это правда, и это совсем не смешно", — написал политик в Twitter, отметив, что сам он продолжает оставаться мишенью террористов.

Лишь несколькими часами ранее неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство возле книжного магазина, принадлежащего Георгиадису.

В ноябре 2010 года греческая анархистская террористическая организация "Заговор огненных ячеек" рассылала посылки-бомбы иностранным посольствам в Афинах и иностранным лидерам, включая канцлера Германии Ангелу Меркель

Часть членов группировки была арестована и осуждена.