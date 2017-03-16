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СМИ: министр финансов Германии получил посылку-бомбу из Греции
Пакет со взрывчаткой министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле был отправлен из Греции от имени заместителя председателя оппозиционной партии "Новая демократия" Адониса Георгиадиса, сам политик уже опроверг причастность к ЧП, сообщает издание "Прото тема".
Посылка-бомба поступила в минфин Германии в среду. Полиция осмотрела пакет, установила, что это взрывное устройство, эвакуировала людей из офиса и вывезла пакет в безопасное место. По сообщениям СМИ, взрыв мог причинить серьезные травмы.
На пакете стоял штамп греческой почты, а отправителем был указан адрес офиса Адониса Георгиадиса в Афинах. Он подтвердил эту информацию.
"К сожалению, это правда, и это совсем не смешно", — написал политик в Twitter, отметив, что сам он продолжает оставаться мишенью террористов.
Лишь несколькими часами ранее неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство возле книжного магазина, принадлежащего Георгиадису.
В ноябре 2010 года греческая анархистская террористическая организация "Заговор огненных ячеек" рассылала посылки-бомбы иностранным посольствам в Афинах и иностранным лидерам, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.
Часть членов группировки была арестована и осуждена.
На Шойбле в 1990 году, когда он занимал пост главы МВД, было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые ранения, стал инвалидом и сейчас передвигается в коляске.
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