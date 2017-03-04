В Болгарии выступили против продления антироссийских санкций

Болгария заблокирует продление Евросоюзом антироссийских санкций на следующем голосовании, если «Болгарская социалистическая партия» (БСП) победит на предстоящих парламентских выборах, а возглавляющая ее Корнелия Нинова станет премьер-министром, сообщает издание Dnevnik . «Если БСП выиграет выборы и я стану премьер-министром, то я поеду в Брюссель и скажу: "Господа, в следующий раз, когда будет голосование по антироссийским санкциям, Болгария наложит вето"», — сказала Нинова. Кроме того, она выложила плакат с таким же текстом на своей странице в соцсети. Ее заявление вызвало бурное обсуждение среди пользователей.

Парламентские выборы пройдут в Болгарии 26 марта, на них основными соперниками, как ожидается, станут партия «Граждане за Европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), ее возглавляет экс-премьер Бойко Борисов, и БСП.