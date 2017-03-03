Исследование: Великобритания к 2050 году станет самой населённой в Европе страной

Население Великобритании к 2050 году станет самым большим в Европе. Этому поспособствуют иммиграция и повышение продолжительности жизни.

К такому выводу пришли специалисты Национальной исследовательской службы Великобритании, сообщает The Telegraph. Они прогнозируют увеличение численности населения страны до 77 миллионов человек уже к середине века.

Согласно полученным службой данным, начиная с 1976 года в Соединённом Королевстве рождаемость ежегодно превышает смертность, а также наблюдается увеличение продолжительности жизни.

Ожидается, что девочки рождённые в 2015 году, в среднем могут прожить до 83 лет, а мальчики — до 79 лет. Таким образом, к 2045 году почти четверть населения Англии составят люди старше 65 лет.

«Такое увеличение (продолжительности жизни) означает, что в стране будет меньше граждан работоспособного возраста и больше — пенсионного. В то время, как увеличение численности населения способствует расширению трудовых ресурсов, оно также провоцирует давление и спрос в сферах образования, здравоохранения и жилищной сфере», — говорится в сообщении Национальной исследовательской службы Великобритании.

Согласно данным Евростата, ещё одной причиной увеличения численности населения станет иммиграция. Ежегодно в Великобританию прибывает до 250 тысяч иммигрантов.