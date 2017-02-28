Фийон выступил против антироссийских санкций

Бывший премьер-министр Франции и кандидат на пост президента Франсуа Фийон выступил за отмену санкций против России из-за их влияния на сельское хозяйство Европы.

«Для Франции необходимо снять санкции в отношении России, которые губительны для французских и европейских фермеров», — приводит слова Фийона Liberation.

Ранее Фийон заявил, что он ориентирован на выстраивание партнёрских отношений с Россией для преодоления идеологических барьеров и в целях борьбы с терроризмом.