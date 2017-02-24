В Дании предъявили территориальные претензии к Германии

Датские националисты предъявили территориальные претензии к Германии. Вторая по силе в парламенте оппозиционная Датская народная партия намерена добиваться возвращения южного Шлезвига, находящегося под юрисдикцией ФРГ, в состав Дании. Об этом заявил официальный представитель партии Серен Эсперсен, передает агентство DPA.

Националисты призывают датское меньшинство Германии способствовать этому процессу.

«Мы бы хотели видеть Данию вплоть до Айдера (река на севере Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн — ред.). Это должна быть инициатива датского меньшинства, по-другому я не могу этого представить», — сказал Эсперсен, добавив, что «история не статична».

Шлезвиг — историческая область на полуострове Ютландия, ставшая предметом споров между Пруссией и Данией еще в XIX веке. На данный момент Северный Шлезвиг принадлежит Дании, а южный — ФРГ.