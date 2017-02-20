СМИ: немецкая актриса Марика Рёкк была советской разведчицей

Одна из самых популярных актрис послевоенной Германии Марика Рёкк была тайным советским агентом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на недавно рассекреченные документы.

Согласно данным, с 1940-го года девушка работала на стороне Кремля. Она родилась Каире в 1913 году у венгерских родителей и провела свое детство в Будапеште.

Издание пишет, что она была завербована в качестве агента КГБ ее менеджером Хансом Хоффмайстером, который тоже работал на советскую разведку. Какую роль она играла в этом и какую информацию она могла бы передавать в Москву, остается неясным.

Также по данным документов, ее супруг режиссер Георг Якоби тоже работал на советскую разведку.

Рёкк скончалась на 91-м году жизни в 2004 году. Самым известным ее фильмом в 1944 году стала "Женщина моих грез", в советском прокате названная "Девушка моей мечты".