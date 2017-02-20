Британку уволили с ТВ за чрезмерную красоту

В Лондоне руководство компании UNIT TV уволило сотрудницу Эмму Халс за внешний вид. Об этом сообщает издание Daily Mail

Сотрудница-фрилансер находилась на работе всего пять минут, после чего один из начальников отправил ее домой, так как, по его словам, место девушки на подиуме. Однако 24-летняя Халс утверждает, что в ее внешнем виде не было ничего вызывающего: она была одета в брюки и блузку. Как заявили представители компании, занимающейся производством телевизионного контента, с сотрудницей было решено расстаться по итогам испытательного срока.