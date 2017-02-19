Стокгольм просит Трампа пояснить слова о проблемах Швеции с мигрантами

Власти Швеции просят руководство США пояснить слова президента США Дональда Трампа , заявившего о проблемах, с которыми столкнулась Швеция из-за мигрантов 17 февраля, заявила официальный представитель шведского министерства иностранных дел Катарина Аксельссон, передает Aftonbladet.

"Наше посольство в Вашингтоне вступило в контакт с Госдепартаментом США с просьбой пояснить, к чему относятся слова Трампа, что произошло в Швеции", - сказала она.

В ходе своего выступления во Флориде президент США прокомментировал ситуацию с беженцами в Германии, призвав обратить внимание на то, что "произошло" в Швеции.

"Посмотрите, что вчера произошло в Швеции. Швеция – кто бы мог подумать? Они привезли множество людей, у которых есть проблемы, которые они даже не представляли себе", - сказал он.

Издание отметило, что глава государства мог иметь в виду передачу о мигрантах в Швеции, которую показал один из американских телеканалов.

Ранее источник сообщил, что Трамп решил подписать новый указ об ограничении иммиграции.