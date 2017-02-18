Росавиация: Россия передала Нидерландам подлинные и эксклюзивные данные РЛС по MH17

Российская сторона передала данные РЛС по MH17 в максимально подробном виде. Об этом сообщили в Росавиации

«Данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде — необработанными — что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона готова предоставить международным следователям помощь специалистов.

«Несмотря на то, что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трёх месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора», — подчеркнули в Росавиации.

Ранее в Нидерландах заявили, что Киев возобновит поиск останков на месте крушения MH17.

Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.