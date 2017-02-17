Немецкие военные в Литве стали жертвой фейка

Литовские стражи порядка расследуют обстоятельства распространения в СМИ ложной информации о якобы изнасиловании девочки немецкими солдатами в республике. В минобороны Германии уже заявили, что немецкие военные стали жертвами фейковой новости, которая была распространена по электронной почте 14 февраля среди литовских политиков и СМИ. В сообщении говорилось, что военнослужащие из Германии в городе Ионава изнасиловали несовершеннолетнюю.

Некоторые СМИ опубликовали информацию, не проверив ее. Однако позже руководство страны объявило, что сообщения не соответствуют действительности. Также выяснилось, что электронный адрес, с которого пришли сообщения, уже не существует, передает Deutsche Welle.

Отметим, что на произошедшее уже отреагировали в НАТО . Один из дипломатов Альянса заявил, что к случившемуся якобы причастна Россия, а сама провокация направлена против временного размещения сил НАТО в странах Балтики.

Напомним, в июле 2016 года в Альянсе решили создать четыре батальона в Польше и Балтике. Так, Канада направила солдат в Латвию, Германия - в Литву, Великобритания - в Эстонию, США - в Польшу.