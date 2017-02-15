Премьер Ирландии заявил, что страна останется в ЕС несмотря на Brexit

Ирландия останется частью "единой Европы, несмотря на предстоящий выход Великобритании из Евросоюза". Об этом заявил премьер-министр Ирландии Энда Кенни, выступая в дублинском институте международных и европейских отношений.

"Членство Ирландии в Евросоюзе принесло нам громадные выгоды", - отметил Кенни. По его словам, "для развития страны по-прежнему первостепенное значение имеет доступ к единому европейскому рынку".

"Brexit - это серьезная и прямая угроза благополучию Ирландии, - констатировал премьер-министр. - Этот процесс может иметь существенное (негативное - прим. ТАСС) влияние на экономику страны". При этом, продолжил глава ирландского правительства, наиболее уязвимыми секторами является сельское хозяйство, рыболовство и энергетика.

В ирландском правительстве и парламенте царит единодушие в вопросе о том, что предстоящее изменение статуса Соединенного Королевства в ЕС прежде всего больно ударит по ирландскому бизнесу, так как Лондон - крупнейший внешнеэкономический партнер Дублина.