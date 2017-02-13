Брак поневоле: Принц Чарльз не хотел жениться на Диане

В то время как в прессе взахлеб обсуждаются подробности биографии потенциальных родственников королевской семьи (мы, конечно, имеем в виду возлюбленную и без пяти минут невесту принца Гарри Меган Маркл), непосредственные наследники британской короны тоже не прочь достать скелетов из шкафа. Те, кто желает знать, что же на самом деле происходит в стенах Букингемского дворца, из первых уст, скоро обрадованно побегут в книжные магазины: через несколько недель в продажу поступит биография принца Чарльза с интригующим названием «Страсти и парадоксы невероятной жизни наследника престола». И уже известны первые сенсационные подробности этой книги: касаются они брака принца Уэльского с Дианой Спенсер.

По сообщению американских СМИ, автор биографии Салли Смит выяснила, что в далеких 80-х Чарльз на самом деле не собирался жениться на Диане. Кузина наследника британской короны поведала писательнице, что на этом браке настоял его отец, герцог Филипп Эдинбургский. Сам принц Уэльский в то время, как, впрочем,и всю свою жизнь, был влюблен в Камиллу Паркер Боулз, а с будущей первой супругой его связывала лишь симпатия. Но, как известно, не все могут короли: просто так разгуливать по Шотландским угодьям в компании молодых особ, да еще и голубых кровей, им не дозволено. После того как кадры Чарльза и юной Дианы Спенсер попали в прессу, принц Филипп заставил сына сделать предложение, дабы не опорочить имя девушки.

Но, как известно, счастья обоим это не принесло: принц Чарльз продолжал поддерживать связь с Камиллой Паркер Боулз, и к 1996 году терпение Леди Ди кончилось. «Нас в этом браке всегда было трое», – призналась принцесса Диана уже после развода. А еще спустя год ее жизнь унесла автокатастрофа в Париже – с этого трагического вечера прошло уже почти 20 лет.