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МИД возмутила публикация об "идее Лаврова" разделить Македонию
Идея о развале Македонии, которую иностранная пресса пытается приписать российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, является провокацией. С таким заявлением выступили в МИД России.
«Очевидно, что этот вымысел — чистой воды провокация, цель которой — подорвать имидж России в Балканском регионе, ещё больше «разогреть» ситуацию в Македонии», — говорится в сообщении.
Как отмечается в заявлении ведомства, российский министр не только никогда не делал подобных заявления, но и решительно осуждал подобные «вбросы». Также в сообщении напомнили о «грубом вмешательстве» администрации экс-главы США Барака Обамы и Евросоюза во внутренние дела балканской республики. В своих методах власти западных стран, говорится в сообщении, нередко использовали деструктивные методы «цветных революций». Именно эти методы, подчеркивается в заявлении, ведут «к подрыву суверенитета и территориальной целостности».
Новость о якобы идеи Сергея Лаврова о развале Македонии появилась впервые в македонской версии Deutsche Welle. Председатель подкомитета по делам Евразии в палате представителей конгресса США Дана Рорабакер ранее заявлял, что «Македония не является страной» и должна быть разделена между соседними Болгарией и Косово.
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