МИД возмутила публикация об «идее Лаврова» разделить Македонию

«Очевидно, что этот вымысел — чистой воды провокация, цель которой — подорвать имидж России в Балканском регионе, ещё больше «разогреть» ситуацию в Македонии», — говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении ведомства, российский министр не только никогда не делал подобных заявления, но и решительно осуждал подобные «вбросы». Также в сообщении напомнили о «грубом вмешательстве» администрации экс-главы США Барака Обамы Евросоюза во внутренние дела балканской республики. В своих методах власти западных стран, говорится в сообщении, нередко использовали деструктивные методы «цветных революций». Именно эти методы, подчеркивается в заявлении, ведут «к подрыву суверенитета и территориальной целостности».