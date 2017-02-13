Предвыборный штаб Макрона заявил о кибератаках из России

Предвыборный штаб движения "На марше", кандидатом в президенты Франции от которого является Эмманюэль Макрон , утверждает, что подвергается кибератакам со стороны России. С таким заявлением, как сообщает агентство France Presse, выступил генеральный секретарь движения Ришар Ферран.

Ферран в эфире радиостанции Europe-1 утверждал что российские СМИ "ежедневно" сообщают "фейковые новости" о движении "На марше". Он также сообщил, что сайт кампании Макрона и его базы данных ежедневно подвергаются "сотням и даже тысячам электронных атак, исходящих с территории РФ". Каких-либо конкретных доказательств Ферраном при этом приведено не было.

Генсек движения "На марше" обратился к "высшим властям Франции", призывая их "гарантировать, что не будет допущено какого-либо вмешательства в демократическую жизнь страны".

По мнению Феррана, Макрон оказался целью атак извне потому, что он "выступает за сильную Европу, Европу, демонстрирующую свою мощь, в том числе и перед лицом России, тогда как другие кандидаты действуют с гораздо более дружественных позиций в отношении РФ".