Шотландка пожаловалась на испорченную жизнь из-за выигрыша в лотерею

Жительница Эдинбурга (Шотландия), выигравшая крупную сумму в лотерею, пожаловалась на то, что миллионный джекпот не принес ей счастья и даже испортил жизнь. Теперь она не исключает, что подаст судебный иск против организаторов лотереи, которые разрешают участвовать в ней несовершеннолетним.

«Я думаю, что 18 лет – это минимальный возраст для выигрыша в лотерею», -- цитирует ее The Daily Mirror

Обладательницей суммы в 1 млн фунтов стерлингов (более $1,2 млн) Джейн Парк стала в 17 лет, впервые купив лотерейный билет. По ее словам, покупка дорогой дизайнерской одежды, отдых на роскошных курортах давно наскучили ей.

«У меня есть все, но жизнь моя пуста», -- сетует теперь она, отмечая, что деньги стали для нее источником стресса и причиной того, что она растеряла друзей.

Новыми приятелями он так и не обзавелась, подозревая свое окружение в меркантильности.

«Я думала, что выигрыш сделает мою жизнь в десять раз лучше, но вышло наоборот. Моя жизнь была бы намного проще , если бы я не выиграла», -- заявила шотландка.