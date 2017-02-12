Польша «сдружится» с Германией против РФ

Польский политик-консерватор Ярослав Качиньский , опасаясь России, решил пойти на политическое сближение с Берлином, хотя раньше выступал как критик Ангелы Меркель . Об этом пишет немецкое издание Deutschlandfunk . Польские правые решили стать союзником ФРГ, исходя из политической ситуации. Brexit, избрание Дональда Трампа , не дающего гарантий защиты Европе, война на Украине – все это крайне тревожит жестких консерваторов, сообщает издание.

Именно поэтому Ярослав Качиньский дружественно встретил канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита в Варшаву. По мнению Качиньского, угроза для Польши исходит из России, а Берлин в данной ситуации становится лучшим союзником.

«Качиньский выдвинул новую дорожную карту. «Она гласит: сохранить союз с Германией, ЕС и обеспечить свою собственную безопасность. Потому что Качиньский знает, что он больше не сможет полагаться на двух ранее лояльных партнеров: Британию и США», - пишет издание.