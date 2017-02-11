В пригороде Парижа протестующие против полицейского насилия подожгли автомобили

Протестующие против полицейского насилия в парижском пригороде Бобиньи начали поджигать автомобили. Об этом сообщает англоязычный RT.

Отмечается, что десятки человек приняли участие в протестной акции в префектуре департамента Сен-Сен-Дени.

Некоторые из протестующих пришли с плакатами, надписи на которых гласили «Справедливость для Тео», молодого человека, который был подвергнут сексуальному насилию со стороны сотрудника полиции.