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В пригороде Парижа протестующие против полицейского насилия подожгли автомобили
Фото: Twitter
Протестующие против полицейского насилия в парижском пригороде Бобиньи начали поджигать автомобили. Об этом сообщает англоязычный RT.
Отмечается, что десятки человек приняли участие в протестной акции в префектуре департамента Сен-Сен-Дени.
Некоторые из протестующих пришли с плакатами, надписи на которых гласили «Справедливость для Тео», молодого человека, который был подвергнут сексуальному насилию со стороны сотрудника полиции.
Emeutes à #Bobigny : véhicule de RTL en feu....État d'urgence ?...la racaille est une fois de plus de sortie ! #Marine2017 #AuNomDuPeuple pic.twitter.com/1z1C0PLrZ5— Francis Barthe (@BartheFrancis) 11 февраля 2017 г.
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