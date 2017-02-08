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Забрав дочь у Виктории Бони, Алекс Смерфит продолжает веселиться в ночных клубах
После расставания Виктории Бони с миллионером из Монако Алексом Смерфитом поклонники знаменитости засыпали ее вопросами о четырехлетней дочке бывшей пары Анджелине Летиции. Подписчиков интересовало, с кем теперь будет жить девочка. Недавно Виктория удовлетворила любопытство фанатов и написала на своей странице, что сейчас малышка отдыхает со своим отцом на островах. «Доча с папой улетели на острова», — сообщила Боня.
Судя по всему, наследницу миллионера и российской знаменитости будет воспитывать мама, которая никак не препятствует общению девочки с отцом. Однако, неизвестно, как Виктория отреагирует на новые факты, которые удалось раскопать журналистам.
There is only space for ❤️ in St Barths
Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit)
Сейчас Алекс с дочерью отдыхает на острове Сен-Барт, что не мешает ему по-прежнему продолжать наслаждаться и зажигательными вечеринками. Более того, официально свободный миллионер без зазрения совести делится в Instagram кадрами своего веселья. Недавно Алекс отметился в клубе Le Ti: журналисты сразу же проследили, какое веселье царило в заведении в тот вечер.
Видео опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit)
Хоть на фотографиях и нет самого Смерфита на этот раз, но понятно и так, что ему скучать точно не пришлось.
Поклонники Виктории Бони продолжают писать негативные комментарии в блоге Алекса, призывая его самого постыдиться и не вести себя подобным образом хотя бы рядом с дочерью. Сама же Виктория пока никак не отреагировала на такую заботу фанатов.
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