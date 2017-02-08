Забрав дочь у Виктории Бони, Алекс Смерфит продолжает веселиться в ночных клубах

После расставания Виктории Бони с миллионером из Монако Алексом Смерфитом поклонники знаменитости засыпали ее вопросами о четырехлетней дочке бывшей пары Анджелине Летиции. Подписчиков интересовало, с кем теперь будет жить девочка. Недавно Виктория удовлетворила любопытство фанатов и написала на своей странице, что сейчас малышка отдыхает со своим отцом на островах. «Доча с папой улетели на острова», — сообщила Боня.

Судя по всему, наследницу миллионера и российской знаменитости будет воспитывать мама, которая никак не препятствует общению девочки с отцом. Однако, неизвестно, как Виктория отреагирует на новые факты, которые удалось раскопать журналистам.

There is only space for ❤️ in St Barths Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit) Фев 8 2017 в 2:32 PST

Сейчас Алекс с дочерью отдыхает на острове Сен-Барт, что не мешает ему по-прежнему продолжать наслаждаться и зажигательными вечеринками. Более того, официально свободный миллионер без зазрения совести делится в Instagram кадрами своего веселья. Недавно Алекс отметился в клубе Le Ti: журналисты сразу же проследили, какое веселье царило в заведении в тот вечер.

Ha Видео опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit) Фев 10 2017 в 6:21 PST

Хоть на фотографиях и нет самого Смерфита на этот раз, но понятно и так, что ему скучать точно не пришлось.

Поклонники Виктории Бони продолжают писать негативные комментарии в блоге Алекса, призывая его самого постыдиться и не вести себя подобным образом хотя бы рядом с дочерью. Сама же Виктория пока никак не отреагировала на такую заботу фанатов.