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Премьер-министр Польши доставлена в больницу после ДТП в Освенциме

Премьер-министр Польши пострадала в ДТП в Освенциме
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Автомобиль из кортежа премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в аварию в городе Освенциме, расположенном под Краковом. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Reuters. Глава правительства страны госпитализирована.
В кортеж главы правительства врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги. Другой автомобиль из колонны, в котором находилась премьер, в результате инцидента съехал на обочину, передает ТАСС.
Шидло была доставлена в больницу для осмотра. Врачи диагностировали у нее ушибы.
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