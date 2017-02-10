Премьер-министр Польши доставлена в больницу после ДТП в Освенциме

Автомобиль из кортежа премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в аварию в городе Освенциме, расположенном под Краковом. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает Reuters. Глава правительства страны госпитализирована.

В кортеж главы правительства врезалась машина, выезжавшая со второстепенной дороги. Другой автомобиль из колонны, в котором находилась премьер, в результате инцидента съехал на обочину, передает ТАСС.

Шидло была доставлена в больницу для осмотра. Врачи диагностировали у нее ушибы.