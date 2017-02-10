Евросоюз требует от Великобритании 57 миллиардов евро

В рамках переговорного процесса о выходе Великобритании из Европейского союза Брюссель потребует от Лондона выплаты 57 миллиардов евро. Об этом сообщает телеканал Sky News

Как говорится в сообщении, 6 февраля на встрече между представителями властей Франции и Германии была согласована «точная сумма в 70 миллиардов евро». Однако в Лондоне ранее заявляли, что до 2020 года власти королевства готовы выполнять взятые на себя обязательства в рамках различных программ ЕС, однако точная сумма в сообщении не называлась. По данным телеканала, согласно договоренностям между Лондоном и Брюсселем, любые переговоры о соглашении о свободной торговли начнутся только после того, как Великобритания выплатит обозначенную сумму. В министерстве по вопросам Brexit Соединенного Королевства отметили, что «все дискуссии начнутся, когда будет дан старт самим переговорам».

В сообщении отмечается, что двухлетние переговоры начнутся после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй задействует статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающего процесс выхода из сообщества. Глава кабинета министров Соединенного Королевства отмечала, что планирует запустить переговорный процесс до конца марта. Для подобного решения ей необходима поддержка законодателей страны. Нижняя палата парламента уже поддержала решение Мэй.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказалось 51,89% жителей королевства.