В Великобритании обвинили российские СМИ в пропаганде за перепечатку информации из лондонских изданий. Речь идет о бедственном положении британских ВМС.

«Кремлевская пропаганда утверждает, что все британские подлодки вышли из строя», — с таким заголовком вышла сегодня шотландская газета Herald Scotland

Издание пишет, что российские СМИ, «близкие к Владимиру Путину », злорадствуют по поводу проблем, преследующих британский королевский флот.

«При этом кремлевские СМИ забывают, что Военно-морской флот России часто рассматривается как Золушка военной отрасли страны и страдает от технических проблем. Катастрофа атомной подводной лодки «Курск» не была упомянута ни в одной из статей», — пишет издание.

Отметим, что российские издания перепечатали информацию о бедственном положении флота из лондонских газет.

Ранее британские СМИ сообщили, что большинство многоцелевых подлодок страны выведено из строя по причине ремонта или тестовых испытаний, а новейшие эсминцы являются легкой добычей для российских субмарин, поскольку «гремят как коробка с гаечными ключами» и слышны за сотни километров.

Военный источник сказал Herald Scotland, что такая информация «категорически не соответствует действительности».