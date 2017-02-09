Мужчину похитили в баре на глазах десятков людей. Видео

В Сеть попали шокирующие кадры, на которых запечатлено, как несколько мужчин нападают на 22-летнего британца в баре Blue Lagoon в Бристоле и похищают его. Молодого человека отвезли на окраину города, но ему удалось сбежать. Юноша отделался ссадинами, полиция ищет бандитов, сообщает Independent.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как несколько человек нападают на посетителя бара прямо на глазах у десятков отдыхающих, а затем вытаскивают его на улицу. Ни один из находившихся в заведении отдыхающих не обратил внимания на произошедшее.

Инцидент произошел еще в декабре 2016-го, однако полицейские решили обнародовать запись нападения на молодого человека, чтобы ускорить поиск преступников. По словам неназванной жертвы бандитов, он получил несколько травм лица и какое-то время провел в больнице.

В настоящий момент по этому делу задержаны двое подозреваемых 28 и 32 лет. Они отпущены под залог до суда, который назначен на 17 февраля.