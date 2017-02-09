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Charlie Hebdo изобразил Меркель с отрубленной головой Шульца в руках
Фото: twitter.com/PegidaNederland
Карикатуристы немецкого сатирического еженедельника Charlie Hebdo изобразили на обложке нового выпуска канцлера Германии Ангелу Меркель, которая держит отрубленную голову кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца, сообщает Bild.
Charlie Hebdo voorpagina in duitsland, Merkel met hoofd van Martin Schulz! pic.twitter.com/YGvpJwbgg6— Pegida Nederland (@PegidaNederland) February 8, 2017
Рядом с Меркель помещена миниатюра обложки журнала Der Spiegel, на которой изображен президент США Дональд Трамп с головой статуи Свободы в руке. Справа подпись: "Читатели Spiegel вне себя". Как пишет газета Bild, ссылаясь на редакцию немецкой версии Charlie Hebdo, данная цитата была "жестом уважения к коллегам в Гамбурге".
4 февраля немецкий журнал Der Spiegel вышел с карикатурой на президента США Дональда Трампа на обложке.
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