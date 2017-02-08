Экс-бойфренд Ксении Собчак впервые рассказал об их романе

«Много было счастливых периодов в жизни, и это был один из самых счастливых. У меня сейчас прекрасная жизнь, прекрасные отношения. У нее — прекрасная семья. Это здорово!» — заявил Папунаишвили.

Как говорится в публикации, страстная связь возникла между Собчак и Папунаишвили во время съемок шоу «Танцы со звездами» в 2010 году. На проекте хореограф и телеведущая танцевали в паре. По словам Папунаишвили, Собчак разорвала отношения с ним после отпуска в Италии. Бывшие любовники решили остаться друзьями.