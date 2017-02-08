Бывший бойфренд Ксении Собчак впервые рассказал об их романе

Недавно Ксения Собчак призналась подписчикам, что Максим Виторган – первый мужчина, который сделал ее по-настоящему счастливой. Но это не значит, что у известной телеведущей раньше не было громких романтических историй до замужества. Один из ее бывших возлюбленных, хореограф Евгений Попунаишвили, впервые откровенно рассказал на ТВ об отношениях с Ксенией. «Много было счастливых периодов в жизни, и это был один из самых счастливых. У меня сейчас прекрасная жизнь, прекрасные отношения. У нее — прекрасная семья. Это здорово!» — заявил Евгений в эфире программы «Наедине со всеми».

Напомним, страстные чувства между Собчак и Попунаишвили вспыхнули на съемках шоу "Танцы со звездами" в 2010 году. Классический сюжет: молодые люди танцевали в паре, и через некоторое время влюбились друг в друга. Впрочем, роман продлился недолго: после совместного отпуска в Италии Ксения разорвала любовную связь, сохранив с Евгением дружеские отношения.