Экс-премьер Италии призвал вернуть Россию в G8

Один из патриархов итальянской политики Романо Проди , занимавший в разные годы посты премьер-министра Италии и главы Еврокомиссии , заявил о необходимости сделать все возможное для того, чтобы Россия вернулась в формат "большой восьмерки". Об этом политик написал в авторской статье для газеты Messagero.

"Думаю, задача Италии как страны-председателя G7 состоит в том, чтобы сделать все возможное для постепенного возвращения России к работе в формате G8, - заявил Проди. - Основная причина для восстановления отношений с Россией состоит в необходимости занять позицию раньше, чем это сделает американский президент".

Итальянский политик при этом пояснил, что необходимость возврата к формату G8 связана с тем, что изоляция России, включая санкции, слабо послужила урегулированию кризиса в Донбассе. В то же время, по словам Проди, вклад России в борьбу с терроризмом в Европе и на Ближнем Востоке оказался несопоставимо серьезнее.

В статье отмечается, что в свете "неожиданных и почти невероятных" шагов президента США Дональда Трампа по налаживанию российско-американских отношений настал благоприятный момент для того, чтобы пригласить Россию на саммит. Вместе с тем Проди признает, что остается непонятным, согласится ли РФ принять приглашение. "Надо понять, примет ли приглашение Владимир Путин , не ставя условия снятия антироссийских санкций, срок которых истекает в июле, - написал итальянский политик. - Немаловажно и то, смогут ли учесть политические изменения Германия и Франция, которые из-за страха роста популярности антисистемных партий в предвыборном климате сохраняют предельную осторожность, даже если правильнее было бы действовать наоборот".

Напомним, что в Москве уже не раз отмечали, что не видят необходимости в реанимировании формата "большой восьмерки". В частности в январе этого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не планирует возвращаться к работе в этом формате.

"Эта тема никак не обсуждается в Москве, - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Россия предложение на участие в саммите "семерки" в случае его поступления. - Мы ни разу не слышали заявления глав государств, которые продолжают собираться в формате "семерки", каких-либо заявлений, в которых изъявлялось бы намерение приглашать Россию или иные страны". По словам представителя Кремля, для России приоритетным является участие в формате G20.