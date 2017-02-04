Лавина накрыла группу горнолыжников в Альпах

Группу из восьми итальянских лыжников, жителей Фриули (историческая область на севере Италии, входит в состав региона Фриули-Венеция-Джулия), накрыло лавиной в Юлианских Альпах. Инцидент произошел на горном перевале Селла Нивеа в 11.45 по местному времени (13.45 мск). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Ansa

Спасатели вместе с врачами смогли добраться до них на автомобилях. Шестеро из них практически не пострадали, состояние одного оценивается как критическое, еще один человек получил незначительные повреждения ног.

Серьезно пострадавшему лыжнику оказали экстренную помощь и теперь на вертолете должны доставить в больницу.