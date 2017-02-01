В Виндзоре неизвестные расстреляли лебедей Елизаветы II

В Виндзоре неизвестные расстреляли лебедей британской королевы Елизаветы II , сообщает Daily Mail.

Уточняется, что живущих в Темзе лебедей обстреляли два раза за последние несколько дней. В результате атак погибли четыре птицы, еще двух пришлось усыпить ветеринарам, около 10 были ранены.

По предварительным данным, нападавшие использовали ружье.

Полиция проводит операцию по поиску злоумышленников. На берегу Темзы рядом с резиденцией королевы установлены таблички о проведении полицейской операции.

Британские СМИ назвали нападения "отвратительными и трусливыми".

Ранее королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после продолжительной болезни.