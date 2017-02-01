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В Виндзоре неизвестные расстреляли лебедей Елизаветы II
Фото: @SwanSupportCharity
В Виндзоре неизвестные расстреляли лебедей британской королевы Елизаветы II, сообщает Daily Mail.
Уточняется, что живущих в Темзе лебедей обстреляли два раза за последние несколько дней. В результате атак погибли четыре птицы, еще двух пришлось усыпить ветеринарам, около 10 были ранены.
По предварительным данным, нападавшие использовали ружье.
Полиция проводит операцию по поиску злоумышленников. На берегу Темзы рядом с резиденцией королевы установлены таблички о проведении полицейской операции.
Британские СМИ назвали нападения "отвратительными и трусливыми".
Ранее королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после продолжительной болезни.
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