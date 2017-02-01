СМИ: Ким Кардашьян уменьшила себе ягодицы

После осеннего ограбления в Париже Ким Кардашьян сначала на несколько месяцев пропала из соцсетей, затем вернулась, но публикации звезды резко сменили характер. Вместо привычных обнаженных кадров Ким постит фото с семьей и в почти скромной одежде. Поклонники гадали: с чем же связаны такие разительные перемены. Главной версией выдвигался стресс, который испытала Ким после нападения. Мол, Кардашьян все осознала и решила стать скромнее.

Но у СМИ другая версия. По сообщениям западной прессы, Ким решилась на операцию по уменьшению ягодицы. Якобы Кардашьян таким образом хочет подчеркнуть свою стройность. Из-за того, что восстановительный период после вмешательства хирургов занимает ни одну неделю, Ким и пропала со всех радаров. Возможно, это действительно так. Сейчас Кардашьян отдыхает с сестрой на море. Но вместо привычных кадров в бикини, Ким ничего не публикует в своей соцсети. За нее это делает Кортни. Правда, жена Уэста сидит на втором плане и увидеть результат возможной операции пока что нельзя.