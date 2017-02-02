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Сын Александра Малинина закрутил роман с немкой
Фото: HELLO
Младший сын Александра Малинина нашел первую любовь.
Как стало известно, 16-летний Фрол увлекся 14-летней девушкой по имени Джоанна Сейферт. Судя по фотографии страстного поцелуя в микроблоге и взаимных признаний в любви, в отношениях Фрола и его немецкой подруги царит полная идиллия.
О девушке Малинина-младшего практически ничего неизвестно, кроме того, что она, как и сам Фрол, увлекается живописью.
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