Шотландия выдвинула Лондону ультиматум

Первый министр Шотландии Никола Стерджен поставила британскому премьеру Терезе Мэй двухмесячный ультиматум по запуску Brexit. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Independent

«Это одна из моих последних ключевых возможностей объяснить премьер-министру, что мне необходимо увидеть какие-либо движения с ее стороны», - заявила Стерджен, отметив, что в противном случае референдум о независимости Шотландии, который может «заморозить» Brexit, «не заставит себя ждать».

Министр подчеркнула, что «пока компромисс или попытки найти компромисс шли только со стороны шотландского правительства».

Верховный суд Великобритании принял решение о парламентском утверждении начала выхода из ЕС 24 января. Инстанция постановила, что для запуска этой процедуры согласие парламентов Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса не требуется. После этого представители оппозиционных Лейбористской и Шотландской национальной партий выступили за внесение поправок в законопроект о Brexit. Финальное голосование должно состояться 8 февраля. Власти Шотландии, в частности, требуют сохранения Великобритании в составе единого рынка с ЕС, тогда как Мэй объявила, что это невозможно.

Шотландия на референдуме 23 июня 2016 года, в отличие от страны в целом, проголосовала за сохранение членства в ЕС.