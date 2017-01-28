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Глава МИД ФРГ: есть только один вариант снятия санкций с России
Санкции с России могут быть сняты после реализации минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, передает Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Габриэль встретился сегодня в Париже с французским коллегой Жан-Марком Эйро.
«У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты», - сказал Габриэль.
Эйро подержал коллегу и отметил, что минские соглашения нужно реализовать как можно скорее. Для этого Западу нужен плодотворный и конструктивный диалог с Россией.
«Необходимо избегать логики Холодной войны - это лишь отбросит нас назад», - сказал Эйро.
Немецкий и французский министры договорились о создании двусторонних рабочих групп, которые будут работать «по вопросам России и Украины», ближневосточной политики и будущего Европы.
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