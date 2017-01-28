Глава МИД ФРГ: есть только один вариант снятия санкций с России

Санкции с России могут быть сняты после реализации минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль , передает Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Габриэль встретился сегодня в Париже с французским коллегой Жан-Марком Эйро.

«У Германии и Франции ясная позиция по санкциям… Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты», - сказал Габриэль.

Эйро подержал коллегу и отметил, что минские соглашения нужно реализовать как можно скорее. Для этого Западу нужен плодотворный и конструктивный диалог с Россией.

«Необходимо избегать логики Холодной войны - это лишь отбросит нас назад», - сказал Эйро.

Немецкий и французский министры договорились о создании двусторонних рабочих групп, которые будут работать «по вопросам России и Украины», ближневосточной политики и будущего Европы.