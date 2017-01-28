Politico рассказала о пяти способах "сбросить Меркель с трона"

Экс-председатель Европарламента Мартин Шульц , главный конкурент Ангелы Меркель на будущих выборах в Германии, может "сбросить ее с трона" пятью способами, пишет Politico.

Во-первых, Шульц может сделать предвыборное поведение "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ), которую он представляет, более агрессивным. Если судить по опросам общественного мнения, в последние четыре года дела у нее шли неважно, несмотря на успехи на переговорах правящей коалиции в 2013 году.

Что касается внутреннего состояния партии, то социал-демократы отдают предпочтение именно Шульцу, а не Зигмару Габриэлю , которого многие до его назначения министром иностранных дел считали главным конкурентом Меркель на будущих выборах, говорится в статье.

Во-вторых, Шульц может объединить все левое крыло, создав коалицию вместе с партией "зеленых" и Левой партией. Это увеличит шансы СДПГ против консерваторов. Однако такой план сработает только, если партии "Альтернатива для Германии" не достанется слишком много мест в парламенте.

Чтобы этого не произошло, ему нужно будет сделать все для отвлечения внимания избирателей от ее лидера Фрауке Петри, пишет автор.

В-третьих, Шульц в ходе избирательной кампании может старательно избегать миграционного вопроса: электорат его партии, как и во всей Европе, делится на тех, кто выступает против беженцев, и на людей, готовых "распять" противников миграционной политики Ангелы Меркель.

В тех же ситуациях, когда избежать этого вопроса не удастся, ему нужно просто напоминать о "европейских решениях" в этом вопросе, которые якобы претворяются в жизнь, указывает издание.

В-четвертых, Шульц может обратиться к немцам, представляющим рабочий и средний классы и отвлечь их от популизма антимиграционной "Альтернативы для Германии". Бывший глава Европарламента в последние месяцы давал понять, что его избирательная стратегия будет сосредоточена на чаяниях простых граждан страны.

Наконец, Шульц просто может использовать свои сильные стороны: в частности, статус самого влиятельного немца в Брюсселе. И даже если его партия обречена еще четыре года играть роль младших партнеров консерваторов Меркель, его работа в аппарате ЕС наглядно демонстрирует то, каких успехов он может достичь в рамках "большой коалиции", подчеркивает Politico.