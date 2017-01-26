Туск поблагодарил Черногорию за антироссийские санкции

В адрес властей Черногории поступили благодарности от председателя Европейского совета Дональда Туска за то, что республика присоединилась к санкциям в отношении России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Te Interesa

«Спасибо за вашу лояльность и поддержку при введении санкций в отношении России в связи с украинским кризисом», — заявил Туск.

Кроме того, Туск отметил, что Черногория «де-факто уже является членом Евросоюза исходя из ведения ее внешней политики». Чиновник призвал властей республики активнее бороться с преступностью и коррупцией. По словам Туска, властям Евросоюза «очевидна европейская и евроатлантическая ориентация черногорских граждан».