Туск поблагодарил Черногорию за антироссийские санкции
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Рамблер/новости

Туск поблагодарил Черногорию за антироссийские санкции

Туск поблагодарил Черногорию за антироссийские санкции
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В адрес властей Черногории поступили благодарности от председателя Европейского совета Дональда Туска за то, что республика присоединилась к санкциям в отношении России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Te Interesa.
«Спасибо за вашу лояльность и поддержку при введении санкций в отношении России в связи с украинским кризисом», — заявил Туск.
Кроме того, Туск отметил, что Черногория «де-факто уже является членом Евросоюза исходя из ведения ее внешней политики». Чиновник призвал властей республики активнее бороться с преступностью и коррупцией. По словам Туска, властям Евросоюза «очевидна европейская и евроатлантическая ориентация черногорских граждан».
В рамках телефонного разговора сенатор США Джон Маккейн ранее заявлял премьер-министру Черногории Душко Марковичу, что страну в ближайшее время примут в НАТО.
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