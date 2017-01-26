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Глава британского МИД призвал не терять бдительности с Россией
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал взаимодействовать с Россией, но при этом не снижать бдительности.
"Мы должны взаимодействовать с Россией, мы должны говорить с русскими. Мы не можем просто отвергнуть их и демонизировать", - сказал он, выступая в комитете по иностранным делам Палаты лордов, верхней палаты британского парламента.
При этом он призвал не снижать бдительности в отношении Москвы. "Мы должны иметь двухуровневый подход: бдительность, твердость, решительность в соответствии со статьей 5 устава о НАТО, которая говорит о защите членов НАТО, но также сотрудничать с Россией", - сказал Джонсон.
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