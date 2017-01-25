Под Парижем обокрали особняк Ротшильда

Неизвестные обокрали особняк Эдуарда де Ротшильда, расположенный во французском департаменте Сена и Марна неподалеку от Парижа. Об этом в среду, 25 января, сообщает радиостанция Europe 1.

Инцидент произошел накануне вечером. Воры проникли в помещение, взломав дверной замок на первом этаже. Злоумышленники вынесли из особняка драгоценности и наличные деньги. Сумма ущерба оценивается в 200-400 тысяч евро. Отмечается, что хозяев в момент преступления в доме не было. О краже в полицию сообщил обслуживающий персонал. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками грабителей.

59-летний барон Эдуард де Ротшильд возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie, а также является одним из совладельцев парижской газеты Liberation. В 2010 году сообщалось, что он репатриировался в Израиль. Незадолго до переезда бизнесмен приобрел дом в Тель-Авиве.

Семейство Ротшильдов — династия еврейского происхождения с историей, восходящей к XVIII веку. На сегодняшний день они владеют большой финансовой группой, в которой работают около тысячи инвестиционных банкиров по всему миру. У семьи есть также консультационный бизнес, занимающийся как слияниями и поглощениями, так и корпоративными финансами. По некоторым оценкам, состояние Ротшильдов оценивается в 350 миллиардов долларов.