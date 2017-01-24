СМИ узнали, сколько Британия потратила на слежку за "Адмиралом Кузнецовым"
Главное сейчас
РИА Новости

СМИ узнали, сколько Британия потратила на слежку за "Адмиралом Кузнецовым"

Операция по сопровождению российских военных кораблей обошлась Великобритании почти в 1,4 миллиона фунтов, сообщает британское издание The News.
В октябре 2016 года авианосная группа Северного флота прошла вдоль побережья Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали британские боевые корабли: эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд".
Журналисты The News воспользовались законом о свободном доступе к информации и запросили у властей данные о стоимости операции. Как оказалось, слежка за российскими кораблями обошлась в 1,394 миллиона фунтов. В эту сумму входит, среди прочего, зарплата персонала и расходы на топливо.
Ранее сообщалось, что британский флот намерен сопровождать российскую авианосную группу и на ее обратном пути из Сирии в Россию. Группа во главе с авианосцем "Адмиралом Кузнецовым" завершила участие в антитеррористической операции в Сирии и 6 января начала переход на базу в Североморск.
Еще 1 источник
В мире Великобритания Видео Оружие
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости