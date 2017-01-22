У Ольги Бузовой появился новый ухажер

Телеведущая Ольга Бузова после расставания с мужем записала «прощальный» хит, в котором дала понять ему, что больше не переживает из-за разрыва. А после этого она отправилась в Мадрид, где накануне посетила футбольный матч с участием «Реала»

Но не футбольные приключения телеведущей привлекли поклонников в большей степени. В своем микроблоге Ольга опубликовала фото возле трех огромных букетов роз.

Все указывает на то, что у звезды появился новый воздыхатель, который ухаживает за ней не менее красиво, чем это делал бывший муж. Конечно, его имя пока неизвестно, и Ольга никак не комментирует свою личную жизнь.