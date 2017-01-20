В пригороде Парижа прогремел взрыв

В западном пригороде Парижа Булонь-Бийанкур прогремел взрыв в четырехэтажном доме. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал BFMTV

Как говорится в публикации, в результате взрыва были повреждены два этажа дома. Сотрудники экстренных служб города эвакуировали три соседних дома. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели и пожарные. На момент написания новости информация о пострадавших не поступала. По данным полиции, причиной взрыва стала утечка газа.